На Ставрополье легковушка врезалась в грузовую «Газель», есть погибший

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 21 января 2022 года в 18:00, на одном из перекрестков города Зеленокумска Советского городского округа. Там легковушка «Лада Веста» столкнулась с грузовой «Газелью». В происшествии погиб водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

По данным ведомства, водитель «Лада Веста» не справился с управлением и столкнулся с грузовой «Газелью», которая на перекрестке поворачивала налево.

От столкновения легковушка съехала с дороги и и врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии водитель автомобиля «Лада Веста», мужчина, 1997 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель «Газели» не пострадал. У обоих участников аварии взяты пробы биожидкости на состояние опьянения.

Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается. Проводится проверка.