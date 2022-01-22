На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 807 человек

Прививку от COVID-19 сделали уже миллион с четвертью ставропольчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 807 человек. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

За вчерашний день жертвами болезни стали 14 человек. Число умерших завесь период пандемии достигло 6361. Ставрополье сейчас получает свой опыт от встречи с «омикроном».

Губернатор сообщил, что для помощи пациентам все необходимое есть. Нагрузка на коечный фонд за минувший день практически не изменилась.

Антилидером по числу заболевших коронавирусом в крае остается Ставрополь.

Прививку от COVID-19 сделали уже миллион с четвертью ставропольчан. В том числе 1 миллион 39 тысяч человек полностью завершили иммунизацию.