В Ставрополе начались выплаты материальной помощи пострадавшим от стихии

В Ставрополе начались выплаты материальной помощи жителям частных домов, пострадавшим от ураганного ветра, обрушившегося на город в ночь на 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Деньги уже перечислили 301 человеку. Они увидят их на счету в течение нескольких банковских дней.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в краевом центре восстановительные работы велись круглосуточно.

Уже на следующий день после разгула стихии было оперативно восстановлено газоснабжение по 58 поступившим заявкам. Отремонтировали 144 дорожных знака и 14 светофоров. Около 300 поваленных деревьев распилили и вывезли из Ставрополя.

И уже к утру 18 января удалось полностью восстановить электроснабжение и подключить 19 фидеров и 215 трансформаторных подстанций, вернув свет и тепло горожанам. Также было восстановлено более 20 ограждений строительных площадок.