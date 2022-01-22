У 115 жителей Ставрополья выявили штамм «омикрон» коронавируса

С середины декабря 2021 года по сегодняшний день в пробах, отобранных у 115 жителей Ставрополья выявлен штамм» омикрон». Из них 3 человека вернулись из зарубежных стран в конце прошлого года.

Остальные 112 человек согласно эпиданамнеза за рубеж не выезжали, что свидетельствует о распространении штамма» омикрон» в крае. У большинства лиц (93,9%) инфекция протекает с клиникой ОРВИ или бессимптомной форме, клиника пневмонии развилась у 6,1%.

Все заболевшие изолированы в стационарах или по месту жительства. Они получают необходимое лечение, состояние больных удовлетворительное, контактные с ними лица помещены под медицинское наблюдение и обследуются.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в нашем регионе за прошедший день от коронавируса скончалось 14 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных на Ставрополье за весь период пандемии достигло 133837.

- Наш край сейчас получает свой опыт от встречи с «омикроном». Для помощи пациентам все необходимое есть. Нагрузка на коечный фонд за минувший день практически не изменилась, - написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.