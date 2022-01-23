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Общество23 января 2022 5:23

В Ставропольском крае 23 января выявили 929 больных коронавирусом

Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ставропольский край несколько дней подряд обновляет рекорд по суточному приросту больных коронавирусом. 23 января в регионе зарегистрировали 929 новых случаев заражения, следует из статистики, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым. Политик объяснил такие большие показатели появлением в регионе "омикрона".

Общее количество зараженных в регионе достигло отметки 134 766 человек. За сутки медики вылечили 991 больного коронавирусом, всего на Ставрополье спаслись от инфекции 118 079 раз. 13 человек скончались от болезни, общее число - 6373 умерших.

- Для победы необходим коллективный иммунитет. На сегодняшний день завершили прививочную кампанию более 1 млн 42 тысяч человек, - написал Владимиров.