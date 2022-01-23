Жительница Минвод вынесла украденное под своей одеждой

В Пятигорске 39-летняя жительница Минеральных Вод украла товар из спортивного магазина. Об этом рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Злоумышленница выбрала товар, пошла примерить его. Вернулась она в зал уже без новой одежды. Пропажу обнаружили сотрудники магазина, на место прибыли полицейские, которые опросили всех сотрудников. Воришку вычислили по камерам наблюдения. Виновницу доставили отдел полиции, где она дала признательные показания. Оказалось, что вещи были под ее одеждой, одетой наверх.

- Похищенное изъято и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращено законному владельцу. По данному факту отделом дознания ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража", - сказано в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю.