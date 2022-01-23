Мэрия Ставрополя огласила итоги рейдов по коронавирусу за начало 2022 года

В Ставрополе рассказали об итогах антиковидных рейдов, проводимых с начала 2022 года. За две недели специалисты проверили 455 общественных мест на то, как там соблюдают коронавирусные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Рабочая группа составила 16 протоколов о нарушении правил. Кроме того, специалисты провели около 400 профилактических бесед.

- В сложившейся ситуации соблюдение противоэпидемиологических правил просто необходимо. Руководители городских учреждений и организаций обязаны установить в своих ведомствах диспенсеры с дезинфицирующими средствами, обеспечить проверку температурного режима и контроль «масочного». И, конечно же, только вакцинирование и ревакцинирование поможет выработать массовый иммунитет к опасной болезни, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.