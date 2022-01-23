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Общество23 января 2022 13:53

На охотников со Ставрополья составили 13 протоколов о нарушении

Их выявили в ходе 453 рейдов
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае инспекторы и егери провели 453 рейда по пресечению нелегальной охоты. 74 из них проходили совместно с сотрудниками Росгвардии и МВД, передает Минприроды региона.

- В рамках исполнения полномочий по контролю и надзору за сохранением объектов животного мира и федеральному охотничьему надзору проверено 620 охотников на предмет соблюдения требований действующего законодательства, - сказано в сообщении.

Было составлено 13 протоколов о нарушении правил охоты. Кроме того, выдано 94 предупреждения.