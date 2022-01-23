Мэрия Пятигорска опровергла информацию о травле собак в черте города

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов опроверг информацию о том, что в черте города травят собак. Сведения распространяли зоозащитники. Они сообщали, что травля идет в поселке Горячеводском. Под раздачу попали как уличные, так и домашние собаки.

- Придержите тех, кто бездомные, и внимательно следите за своими, - призывали зоозащитники.

Ворошилов опроверг информацию.

- Это неправда. На территории Пятигорска действует способ «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в городскую среду». Очень жаль, что ради непонятного хайпа, некоторые паблики распространяют ложную информацию, - написал Ворошилов.