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Общество23 января 2022 15:04

Мэрия Пятигорска опровергла информацию о травле собак в черте города

Об этом сообщил мэр Дмитрий Ворошилов
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов опроверг информацию о том, что в черте города травят собак. Сведения распространяли зоозащитники. Они сообщали, что травля идет в поселке Горячеводском. Под раздачу попали как уличные, так и домашние собаки.

- Придержите тех, кто бездомные, и внимательно следите за своими, - призывали зоозащитники.

Ворошилов опроверг информацию.

- Это неправда. На территории Пятигорска действует способ «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в городскую среду». Очень жаль, что ради непонятного хайпа, некоторые паблики распространяют ложную информацию, - написал Ворошилов.