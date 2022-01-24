Медики Ставрополья выявили 975 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Ставропольском крае на утро 24 января выявили 975 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число зараженных составило 135,7 тысяч человек.

При этом за сутки выздоровело больше человек, чем заболело - 999. Нагрузка на коечный фонд выросла, но незначительно - больше четверти мест для больных коронавирусом остаются свободными.

Летальность остается на прежнем уровне, за сутки скончались 10 человек. Губернатор принес соболезнования родным и близким тех, кто не смог победить болезнь.

- Более 1 миллиона 266 тысяч жителей края уже сделали прививку от COVID-19. В том числе 1 миллион 43 тысячи – завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины, - написал глава региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.