В Зеленокумске стартовала кампания реализации местных инициатив 2022 года

В Ставропольском крае началась реализация программы местных инициатив на 2022 год. Первым округом, в котором приступили к работам, стал Советский муниципалитет. В Зеленокумске уже нашли подрядчиков на благоустройство.

Всего будут облагораживать три объекта: кладбище "Дормаш", участок дороги по улице Гражданской и участки трасс по улицам Привокзальной и Советской. На эти проекты уже выделили деньги.

На благоустройство кладбища уйдет 3,1 миллиона рублей, на ремонт улицы Гражданской - 2,5 миллиона рублей, а на трассы - 3,5 миллиона рублей.

Инициаторами проектов выступили местные жители. Любой желающий может предложить свой проект улучшения родного города, поселка или села.