Густой туман стал причиной задержки рейсов аэропорта "Ставрополь" 23 января

23 января, в воскресенье, рейсы международного аэропорта "Ставрополь" были задержаны или вовсе отменены из-за густого тумана. Их перенесли в другой аэропорт - "Минеральные Воды", откуда самолеты смогли вылететь.

Жители и гости региона жаловались на работу аэропорта, но погода диктовала свои условия. Всего в воскресенье было запланировано 9 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, но самолеты не прилетели. Также из "Ставрополя" должны были вылететь 7 самолетов в те же города.

На настоящий момент в Ставропольском крае осадки: снег с дождем, которые постепенно превращаются в гололед. Температура воздуха днем составит +4 градуса, а ночью придут заморозки до -7 градусов.