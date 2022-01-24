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Общество24 января 2022 6:34

Густой туман стал причиной задержки рейсов аэропорта "Ставрополь" 23 января

Воздушная гавань не смогла ни принять, ни отправить ни одного самолета из-за погодных условий
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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23 января, в воскресенье, рейсы международного аэропорта "Ставрополь" были задержаны или вовсе отменены из-за густого тумана. Их перенесли в другой аэропорт - "Минеральные Воды", откуда самолеты смогли вылететь.

Жители и гости региона жаловались на работу аэропорта, но погода диктовала свои условия. Всего в воскресенье было запланировано 9 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, но самолеты не прилетели. Также из "Ставрополя" должны были вылететь 7 самолетов в те же города.

На настоящий момент в Ставропольском крае осадки: снег с дождем, которые постепенно превращаются в гололед. Температура воздуха днем составит +4 градуса, а ночью придут заморозки до -7 градусов.