В 2021 году 2,2 тысячи ставропольцев пожаловались на задержку зарплаты

В УФССП Ставропольского края сообщили, что за прошлый год приставы приняли в работу более 2,2 тысячи жалоб о задержки заработной платы. Начались исполнительные производства, 32 должников-работодателей привлекли к ответственности.

В 2021 году 1,8 тысячи жалоб были разрешены, всего взыскали 57,5 миллиона рублей задержанной заработной платы.

- Так, в отношении 32 должников-организаций в 2021 г. наложены аресты их на имущество, уголовных дел за невыплату заработной платы работникам по итогам проведенных проверок возбуждено не было, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Ставрополья оформил кредит и через несколько месяцев, когда набежал долг по выплатам, пошел в полицию. Он решил уйти от обязательств, заявив о мошенничестве в полицию.