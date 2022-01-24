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Общество24 января 2022 7:24

В 2021 году 2,2 тысячи ставропольцев пожаловались на задержку зарплаты

К ответственности привлекли 32 недобросовестных работодателя
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В УФССП Ставропольского края сообщили, что за прошлый год приставы приняли в работу более 2,2 тысячи жалоб о задержки заработной платы. Начались исполнительные производства, 32 должников-работодателей привлекли к ответственности.

В 2021 году 1,8 тысячи жалоб были разрешены, всего взыскали 57,5 миллиона рублей задержанной заработной платы.

- Так, в отношении 32 должников-организаций в 2021 г. наложены аресты их на имущество, уголовных дел за невыплату заработной платы работникам по итогам проведенных проверок возбуждено не было, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Ставрополья оформил кредит и через несколько месяцев, когда набежал долг по выплатам, пошел в полицию. Он решил уйти от обязательств, заявив о мошенничестве в полицию.