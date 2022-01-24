В 2021 году на Ставрополье поголовье коз, овец и свиней сократилось на 5%

В Северо-Кавказстат сообщили, что за 2021 год поголовье скота в регионе сократилось на 5,2% и составило почти 270 тысяч голов. После буйства африканской чумы сократилось количество свиней на фермах - на 1,6%. А овец и коз стало на 12,2% меньше.

- Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий увеличилось по сравнению с 2020 годом: молока - на 1% и составило 507,3 тыс. тонн, яиц - на 4,8% (812,8 млн шт.). Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 4,1% и составило 535,3 тыс. тонн, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что осенью 2021 года некоторых племенные заводы закрыли на карантин из-за африканской чумы, которая поразила свиней. Также оперативно закрыли крупные магазины, в которые успели поставить инфицированное мясо.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с высоким уровнем смертности. Инкубационный период составляет до двух недель, переносчиками заболевания являются зараженные или уже выздоровевшие животные.