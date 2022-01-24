В Ставрополе водитель "Шкоды" сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Ставрополе по улице 50 лет ВЛКСМ на пешеходном переходе сбили 17-летнюю девушку. Ее госпитализировали в больницу, а виновницу аварии задержала полиция. За рулем "Шкоды", которая сбила несовершеннолетнюю, была 31-летняя горожанка.

Известно, что за 9 месяцев опыта вождения она уже несколько раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. Сейчас полиция проводит проверку, назначены экспертизы. Женщина понесет наказание.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за прошедшую неделю с 17 по 23 января в регионе поймали 140 нетрезвых водителей за рулем. 17 из них уличили повторно, поэтому завели уголовные дела.