Три самолета маршрута Ставрополь-Москва не могут вылететь из-за непогоды

В международном аэропорту "Ставрополь" снова неполадки с рейсами: три самолета в Москву не могут подняться в небо из-за неблагоприятных погодных условий. Они задерживаются. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

В воскресенье ситуация тоже была сложной. Из-за густого тумана перенесли 16 рейсов в Москву и Санкт-Петербург и из этих городов. Их перенесли в другой аэропорт - "Минеральные Воды", откуда самолеты смогли вылететь.

На настоящий момент в Ставропольском крае осадки: снег с дождем, которые постепенно превращаются в гололед. Температура воздуха днем составит +4 градуса, а ночью придут заморозки до -7 градусов.