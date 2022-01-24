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Общество24 января 2022 9:50

Три самолета маршрута Ставрополь-Москва не могут вылететь из-за непогоды

В воскресенье 16 рейсов не смогли осуществить из-за тумана
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В международном аэропорту "Ставрополь" снова неполадки с рейсами: три самолета в Москву не могут подняться в небо из-за неблагоприятных погодных условий. Они задерживаются. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

В воскресенье ситуация тоже была сложной. Из-за густого тумана перенесли 16 рейсов в Москву и Санкт-Петербург и из этих городов. Их перенесли в другой аэропорт - "Минеральные Воды", откуда самолеты смогли вылететь.

На настоящий момент в Ставропольском крае осадки: снег с дождем, которые постепенно превращаются в гололед. Температура воздуха днем составит +4 градуса, а ночью придут заморозки до -7 градусов.