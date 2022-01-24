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Происшествия24 января 2022 10:12

На Ставрополье администрация колхоза пойдет под суд за мошенничество на 23 млн

По делу проходят двое подозреваемых - председатель и главный бухгалтер организации
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Ставропольского края выявила мошенничество на 23,5 миллиона рублей в колхозе Новоалександровского округа. Против председателя и главного бухгалтера организации завели уголовные дела по статье "мошенничество".

- Главный бухгалтер по подготовленным расходно-кассовым ордерам получала из кассы оформленные суммы, убеждая работников, что они пойдут на выплату заработной платы, - рассказали в пресс-службы МВД Ставрополья.

Всего установлено девять фактов незаконной деятельности. Ранее против семи сотрудников этого же колхоза возбудили уголовные дела за хищение 240 миллионов рублей. Они вносили ложные данные в документы и забирали средства себе, а на них покупали недвижимость и автомобили в личное пользование.

Расследование продолжается, позже материалы дела передадут в суд.