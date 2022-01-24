Жителя Кисловодска, застрелившего жену-банкиршу, заключили под стражу

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против мужчины, который застрелил свою жену из ружья, возбудили уголовное дело по статье "убийство". Его задержали.

- По данным следствия, вечером 22 января текущего года 35-летний мужчина, вернулся домой с работы, будучи в алкогольном опьянении вооружился огнестрельным оружием и произвел не менее восьми выстрелов в голову супруги. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сказано в сообщении ведомства.

«КП-Северный Кавказ» оперативно узнала подробности у своего источника в правоохранительных органах. Подозреваемый - продавец оружейного магазина. Александр Шахов был расписан с женой, но жили они в разных квартирах. Супруге было 47 лет, занимала должность управляющей отделением банка в Кисловодске.

Помимо гладкоствольного охотничьего у него нашли два травматических пистолета МР-80-13Т и ПМ17Т, выданные ему того же 24 декабря и 13 июня.