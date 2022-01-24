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Общество24 января 2022 13:22

Пострадавшим от пожара в многоэтажке Ставрополя выплатят по 26 тысяч рублей

Таким образом мэрия города окажет материальную помощь погорельцам
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Администрация Ставрополя окажет материальную помощь тем, чье имущество пострадало во время пожара по проспекту Карла Маркса. Каждому пострадавшему выплатят по 26 тысяч рублей.

- Дал поручение до конца недели оказать материальную помощь всем жильцам, чьи квартиры пострадали от пожара, - заявил мэр города Иван Ульянченко.

Напомним, пожар случился в многоквартирном доме 22 января, в субботу. Во время ЧП пострадали восемь человек, один мужчина погиб. Сильно пострадала крыша, несколько квартир сгорели, некоторые - затопило. Уже сейчас в экстренном режиме ремонтируют крышу дома.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в одной из комнат спасатели нашли тело 52-летнего мужчины, который жил в этом общежитии. Причина возгорания устанавливает. Известно, что пожар начался на втором этаже, а потом пламя перекинулось на кровлю здания.