На базе крупнейшего вуза Ставрополя откроют лабораторию для изучения COVID-19

В Ставрополе на базе СКФУ и регионального противочумного института Роспотребнадзора откроют специальную лабораторию для изучения вирусов и микроорганизмов. Это станет крупнейшим центром исследования новых мутаций коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

- Главной задачей лаборатории станет анализ информации о микроорганизмах, опасных для человека, в том числе новых штаммах COVID-19, - сказано в сообщении.

Ученые смогут исследовать вирус и выявлять новые штаммы, а также заранее прогнозировать их поведение при распространении. Напомним, довлеющей мутацией коронавируса на сегодняшний день является "омикрон".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что из-за распространения "омикрона" в Северной Осетии закрыли все общеобразовательные школы. Дети будут учиться дистанционно с 25 января.