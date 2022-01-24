«Лидеры энергетики» из «Россети Северный Кавказ» завершили 1-й модуль обучения в Сколково

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В Сколковском институте науки и технологий в течение 2022 года проходит обучение по программе «Технологический менеджмент» для победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» холдинга «Россети».

Среди лучших энергетиков страны программу технологического менеджмента осваивают трое представителей «Россети Северный Кавказ», ставших победителями престижного отраслевого конкурса:

- Сергей Пашин, и. о. директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго»;

- Вадим Переяслов, главный инженер Центральных электросетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго»;

- Алексей Ротенко, начальник Минераловодских РЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго».

Первый из пяти модулей программы, которая будет реализована в течение 2022 года, уже завершен. Один из пяти модулей планируется провести на базе зарубежной образовательной организации с обязательным посещением индустриального объекта. Оценка результатов освоения программы будет проведена в форме итогового тестирования или защиты проектов.

Всего в программе участвует 102 сотрудника ДЗО ПАО «Россети». Благодаря образовательной программе энергетики в числе ключевых этапов смогут изучить лучшие мировые практики и современные технологические тренды.

- Каждый из сотни «лидеров энергетики» - неравнодушный специалист, заинтересованный в повышении своих профессиональных компетенций. У образовательной программы очень высокие стандарты, и я признателен холдингу «Россети» за такую уникальную возможность получить навыки, которые я смогу завтра применить во благо развития отрасли», - отметил Сергей Пашин, и. о. директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго».

Образовательная программа направлена на формирование кадрового резерва для будущих управленческих позиций холдинга «Россети» в различных ключевых актуальных направлениях отраслевой деятельности, в том числе модернизации электросетевого комплекса.