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Общество25 января 2022 6:31

Улицы Чехова и Ленина в Ставрополе отключат от воды на время ремонта

На некоторых участках будут проводить плановые работы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В водоканале краевого центра сообщили, что 25 января на некоторых участках улиц Ленина и Чехова отключат воду на время ремонта. Работы плановые, не аварийные, и будут закончены за несколько часов.

Время отключения - с 8:30 до 16:00. За это время коммунальщики проверят систему, выявят и устранят неполадки. Без воды окажутся жители дома Чехова, 142, а также владельцы частных домов от №3 до №13.

А по улице Ленина отключат насосную станцию с 9:00 до 15:00. Жители домов Ленина, 270а, 272а, 274а останутся без воды на это время.