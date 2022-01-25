Улицы Чехова и Ленина в Ставрополе отключат от воды на время ремонта

В водоканале краевого центра сообщили, что 25 января на некоторых участках улиц Ленина и Чехова отключат воду на время ремонта. Работы плановые, не аварийные, и будут закончены за несколько часов.

Время отключения - с 8:30 до 16:00. За это время коммунальщики проверят систему, выявят и устранят неполадки. Без воды окажутся жители дома Чехова, 142, а также владельцы частных домов от №3 до №13.

А по улице Ленина отключат насосную станцию с 9:00 до 15:00. Жители домов Ленина, 270а, 272а, 274а останутся без воды на это время.