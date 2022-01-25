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Происшествия25 января 2022 7:23

Житель Пятигорска пойдет под суд за попытку "спасти" друга от закона

Он обещал помочь ему избежать наказания за мошенничество, но сам стал фигурантом дела по той же статье
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против жителя Пятигорска возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". 43-летний мужчина пытался передать 400 тысяч рублей, чтобы вызволить своего друга из передряги.

- По данным следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый, узнав о возбуждении уголовного дела в отношении своего знакомого за совершение мошенничества, сообщил ему заведомо ложные сведения, что у него имеется возможность решить вопрос о не избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении ведомства.

Когда подозреваемый пытался передать 400 тысяч рублей, его задержали. Расследование продолжается, но, судя по всему, два друга пойдут под суд по одной и той же статье.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ставропольце, которого задержала полиция Подмосковья. Парень проломил крышу салона сотовой связи, повредил установленную внутри камеру видеонаблюдения, собрал 59 мобильных телефонов и скрылся - через ту же дырку.