Житель Пятигорска пойдет под суд за попытку "спасти" друга от закона

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что против жителя Пятигорска возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". 43-летний мужчина пытался передать 400 тысяч рублей, чтобы вызволить своего друга из передряги.

- По данным следствия, в ноябре 2021 года подозреваемый, узнав о возбуждении уголовного дела в отношении своего знакомого за совершение мошенничества, сообщил ему заведомо ложные сведения, что у него имеется возможность решить вопрос о не избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении ведомства.

Когда подозреваемый пытался передать 400 тысяч рублей, его задержали. Расследование продолжается, но, судя по всему, два друга пойдут под суд по одной и той же статье.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ставропольце, которого задержала полиция Подмосковья. Парень проломил крышу салона сотовой связи, повредил установленную внутри камеру видеонаблюдения, собрал 59 мобильных телефонов и скрылся - через ту же дырку.