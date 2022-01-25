Жители Ставрополья стали покупать более дорогие гаджеты, чтобы реже их менять

МТС проанализировала ставропольский рынок смартфонов в 2021 году. Выяснилось, что средняя цена покупки смартфона в крае выросла на 45%.

При этом ставропольцы стали отдавать предпочтение моделям с увеличенным размером памяти – от 128 Гб. Вполовину сократился спрос на устройства с небольшим накопителем

Самым популярным брендом в вопросе выбора смартфона с 2021 году стал Samsung. Он немного опередил гаджеты Apple в покупках: больше трети покупателей выбирали смартфоны корейского производителя. Следующим по списке лидеров для ставропольцев стал китайский бренд Xiaomi. Немного уступил ему Apple с гаджетом, который держится в топе покупок уже год – iPhone 11.

Любопытным трендом 2021 года стал переход покупателей Ставрополья на более крупные и тяжелые девайсы. Средний вес гаджетов составил 190 граммов — на 8,4% больше показателей 2020 года. Толщина увеличилась на 2,4% до 8,7 мм, а средняя диагональ дисплеев выросла на 2,5% до 6,37 дюймов.

В то время, как в денежном выражении рынок смартфонов растет, в натуральном - показывает снижение на 2%.

Аналитики пришли к выводу, что количество купленных устройств сокращается из-за желания жителей Ставрополья приобретать девайсы с прицелом на более продолжительное использование. В прошлом году средний срок владения мобильными аппаратами превысил 40 месяцев.