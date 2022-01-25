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Общество25 января 2022 9:01

В Ессентуках в 2022 году благоустроят парк, сквер и дороги за 150 млн рублей

Города-курорты Ставрополья уделяют много внимания развитию инфраструктуры
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В администрации Ессентуков сообщили, что в 2022 году на благоустройство двух общественных мест направят около 150 миллионов рублей. Работы пройдут в пешеходной зоне Лечебного парка и сквере по улице Первомайской.

В Лечебном парке устроят пешеходную зону, обновят систему освещения, положат новую плитку, установят лавочки и т.д. На это уйдет 30 миллионов рублей. Также высадят больше кустарников и деревьев, засеят газоны.

Еще 14 миллионов уйдут на ямочный ремонт дорог и тротуаров в сквере по улице Первомайской. Остальные средства распределят на ремонт асфальта по улицам Рабочей, Гаевской, Куйбышева, Свободы и Бештау.