Английский язык и новые специальности: как ставропольцы учатся онлайн

Наибольшей популярностью у ставропольцев пользуются онлайн-курсы изучения английского языка. Фото: Shutterstock

За год жители Ставропольского края стали гораздо больше внимания уделять самообразованию. Они получают онлайн новые специальности, подтягивают знания вузовской программы, но большинство из них активно изучают английский язык. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные поведения абонентов региона на образовательных ресурсах.

По данным big data в декабре 2021 года ставропольцы потратили на онлайн-образование в 8 раз больше времени и интернет-трафика, чем годом ранее. Всего за прошлый год абоненты МегаФона в регионе скачали с образовательных порталов почти 10 тысяч Тб информации. Это в 115 больше Википедии со всеми иллюстрациями – самой большой онлайн-энциклопедии за всю историю интернета.

Наибольшей популярностью у ставропольцев пользуются онлайн-курсы изучения английского языка – на них приходится 76 % всего образовательного трафика. Это объясняется тем, что иностранные языки, как правило, преподают в формате онлайн-уроков или видеозанятий. Чаще всего для освоения английского абоненты используют смартфоны, на втором месте по популярности планшеты и мобильные роутеры, ноутбуки – только на третьей сточке.

Образовательные порталы для освоения новых специальностей и дополнительных профессиональных навыков на втором месте по популярности в крае с результатом 21 % общего трафика. Самые востребованные специальности – программирование, графический дизайн, интернет-маркетинг, SMM-продвижение. Причем наибольший интерес к повышению квалификации жители региона проявили в марте и октябре 2021 года, в остальные месяцы онлайн-трафик на этих ресурсах рос поступательно.

На третьем месте по популярности у ставропольских пользователей сайты, помогающие дистанционно подтянуть вузовскую программу – 3% образовательного трафика. Всплеск активности студентов приходится на начало и середину года – периоды сдачи зачетов и экзаменов. Молодые абоненты предпочитают учиться исключительно с помощью смартфонов, другие устройства они практически не используют.