450 жителей Ставрополя получили компенсацию за разрушенные после урагана дома

В Ставрополе 450 пострадавших от ураганного ветра получили материальную помощь от региональных властей. На компенсацию могли претендовать те, чьи дома серьезно пострадали от ураганного ветра.

- Выплаты уже получили 450 человек. Из 384 заявок обследовано 378 адресов. Работа в этом направлении идёт к завершению. До конца недели планируем перечислить материальную помощь всем пострадавшим от стихии жителям города, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Отметим, после урагана 15 января в Ставропольском крае ввели режим ЧС, который действует до сих пор. Коммунальщики устраняют последствия стихии: отремонтировали 144 дорожных знака и 14 светофоров. Около 300 поваленных деревьев распилили и вывезли из Ставрополя.

Из-за урагана оборвались провода ЛЭП, многие населенные пункты и районы городов были обесточены. Некоторое время работники восстанавливали подачу электроэнергии.