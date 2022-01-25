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Происшествия25 января 2022 11:12

Таможенники Ставрополья изъяли контрабанду в США с магазинами для пулемета

Посылки отправляли под вымышленными именами, но хозяина все равно нашли
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Федеральной таможенной службе России сообщили, что сотрудники изъяли партию нелегальных посылок из Ставропольского края в США. В них находились магазины для автоматов и пулеметов Калашникова.

Контрабанду обнаружили на Минераловодской таможне. Посылки отправляли под ненастоящими именами, а экспертиза показала, что все магазины для оружия делали по заказу Минобороны России.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенниками в почтовых отделениях Ставропольского края было выявлено и изъято 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам конструкции Калашникова. - сказано в сообщении ведомства.