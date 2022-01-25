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Общество25 января 2022 12:12

В Ставрополе 150 человек расчистили и вывезли 14,5 тысяч тонн снега за неделю

В регионе почти каждый день идет снег, который засыпает улицы
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе за неделю вывезли 14,5 тысяч тонн убранного с улиц снега. В расчистке принимают участие 150 человек с 70 единиц спецтехники. Упор сделали на улицы краевого центра - проезжую часть и пешеходные дорожки.

После уборки снега тротуары посыпают песком и специальными смесями против гололеда. Госавтоинспекция уже предупредила автомобилистов Ставрополья о непростой ситуации на дорогах. Также полиция напомнила, что нужно соблюдать скоростной режим и помнить о том, что тормозной путь увеличивается из-за гололеда.

- Необходимо следить, чтобы освобожденные территории посыпали песком для безопасности жильцов, выпавший снег не счищался на дороги, а вывозился. Это поможет избежать двойной нагрузки на коммунальные службы города, которые уже две недели работают круглосуточно, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Уборкой наледи и снега с крыш должны заниматься ТСЖ и собственники коммерческих помещений. Если они не делают это в срок и создают таким образом опасность для пешеходов, их оштрафуют.