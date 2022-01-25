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Здоровье25 января 2022 12:21

На Ставрополье заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 29%

Всего в региона ОРВИ болеют более 20 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае ОРВИ заражены более 20 тысяч человек, что превышает показатель эпидемпорога на 29%. Об это во время брифинга рассказал глава Минздрава Ставрополья Владимир Колесников.

- Болеют также дети, у большинства из них заболевание протекает в легкой форме. Только 73 ребенка госпитализировано, они находятся под наблюдением специалистов, идут на выздоровление, - заявил Колесников.

Также медики зафиксировали случаи заражения гриппом. Отметим, что из-за распространения коронавируса губернатор распорядился прекратить плановую диспансеризацию населения, а также медицинские осмотры. Таким образом персонал поликлиник, амбулаторий и т.д. направят свои силы на работу с коронавирусными больными.

"КП-Северный Кавказ" узнала в Минздраве, почему региональные власти приняли такое решение и чем оно чревато.