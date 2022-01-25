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Общество25 января 2022 13:13

На президентские выплаты детям Ставрополья выделили 8,5 млн рублей

Ежемесячные выплаты увеличили после увеличения прожиточного минимума в России
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае увеличили объем президентских выплат для детей. Это произошло из-за изменения прожиточного минимума: общий минимум теперь составляет 11 389 рублей, а для детей - 11 047 рублей.

Общий объем средств, которые выделили на выплаты, вырос до 8,5 миллионов рублей. На льготы могут рассчитывать семьи с низким доходом. На настоящий момент президентские выплаты получают более 100 тысяч семей, где воспитываются свыше 130 тысяч детей.

Чтобы получать ежемесячные выплаты, нужно подать заявку. Это можно сделать через gosuslugi.ru или в МФЦ.