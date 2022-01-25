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Происшествия25 января 2022 17:39

Более 17 тысяч преступлений раскрыла полиция Ставрополья в 2021 году

В МВД подвели итоги работы за прошедший год.
Инна МОРОЗОВА
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Как сообщил начальник Штаба Главного управления Виталий Лубенченко, в 2021 году полиция края раскрыла более 17 тыс. преступлений. В суд было направлено 11, 5 тыс. уголовных дел.

Кроме того, было зарегистрировано 9,5 тыс. случаев мошенничества. В том числе в интернете. Жители Ставрополья перечисляли аферистам суммы в размере нескольких миллионов рублей.

Отмечается, что в 2021 году на Ставрополье снизилось число убийств, краж, вымогательств, грабежей, разбоев и угонов. Также стало меньше преступлений, совершенных несовершеннолетними.