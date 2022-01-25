Водитель погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Изобильненском округе

В результате лобового столкновения один человек погиб и один получил травмы Фото: Социальные сети

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в 18:10 на 294-м километре автомобильной дороги Ростов-на-Дону – Ставрополь. В результате лобового столкновения один человек погиб и один получил травмы.

По предварительным данным, КамАЗ с прицепом, двигавшийся со стороны Ставрополя, врезался в ВАЗ-2110. После этого грузовик съехал в кювет и перевернулся.

Водитель отечественной легковушки – 59-летний мужчина – от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда «скорой».

Водитель КамАЗа с различными травмами госпитализирован в ЦРБ Изобильненского ГО.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.