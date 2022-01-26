За сутки медики Ставрополья зафиксировали 863 случая заражения коронавирусом

К утру 26 января в Ставропольском крае коронавирусом заболели 863 человека, общее число зараженных с начала пандемии составило 137,4 тысячи человек. Также за сутки в регионе выздоровели 816 граждан, скончались - 7 человек.

Летальность остается на низком уровне, что радует. Из-за штамма "омикрон" количество зараженных увеличилось за последние несколько недель, но при этом случаев госпитализации с тяжелыми симптомами коронавируса становится все меньше.

- Прививку от COVID-19 сделали уже 1 миллион с 271 тысяча ставропольчан. В том числе 1 миллион 47 тысяч человек полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента вакцины. Берегите себя и будьте здоровы! - написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что региональные власти объявили об остановке плановой медпомощи ради повышения эффективности борьбы с коронавирусом. В Минздраве корреспондентам "Комсомолки" рассказали, почему было принято такое решение и чем это обернется.