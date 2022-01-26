В Ессентуках превысили план военного призыва в три раза осенью 2021 года

В администрации Ессентуков рассказали, что за осенний призыв 2021 года удалось призвать в три раза больше солдат, чем весной. Всего служить отправились 106 человек.

- По информации городского военно-учетного стола, еще 35 молодых людей числится в списке уклонистов, часть из которых уже продолжительное время не решается отдать долг родине, - сказано в сообщении мэрии города-курорта.

Всего в рамках осеннего призыва в Ставропольском крае на службу отправились более 3 тысяч человек, что тоже превышает показатели весеннего периода. Сейчас солдаты уделяют большое внимание выполнению санитарных норм. Вместе с формой они получают индивидуальные средства защиты и проходят тестирования.