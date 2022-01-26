В Ставрополе по итогам конкурса назвали имена лучших учителя и воспитателя года

В Ставрополе в школе №37 прошло торжественное награждение победителей конкурса "Учитель и воспитатель года". На мероприятии присутствовал мэр города Иван Ульянченко, который поздравил профессионалов с победой.

Лучшим учителем стала учитель истории и обществознания лицея №38 Екатерина Фитьмова. В номинации "Педагогический дебют" была награждена учитель английского языка школы № 43 Елена Хачатурова. А лучшим воспитателем из сферы дошкольного образования стала работник детсада №76 Елена Фогель.

Всего в конкурсе приняли участие 18 учителей из общеобразовательных школ и 20 воспитателей из 38 детских садов. Неделю они проводили особые мероприятия, в рамках которых показывали свой профессионализм. В частности, они давали открытые уроки, мастер-классы, презентовали авторские проекты.