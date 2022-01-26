Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 7:25

На Ставрополье поймали мошенницу, похитившую 4,5 млн при "оформлении" квартир

Она обещала знакомым помочь с покупкой недвижимости, брала деньги и навсегда исчезала из их жизни
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

МВД Ставропольского края задержало мошенницу, которая обещала знакомым оформить документы на новые квартиры, а после похищала их деньги. От нее пострадали минимум 4 человека, женщина разжилась на 4,5 миллиона рублей.

Поймали ее после последнего инцидента, когда 45-летняя жительница Минеральных Вод обратилась в полицию с заявлением. По словам жертвы, женщина обещала помочь оформить покупку однокомнатной квартиры в новостройке. Пострадавшая отдала ей деньги и ждала результата, но в итоге мошенница просто перестала выходить на связь.

Полиция нашла подозреваемую. Та созналась, что изначально не собиралась исполнять условия сделки, а планировала скрыться с деньгами. В этот раз в ее распоряжении оказались 570 тысяч рублей. При расследовании стало известно еще о трех аналогичных случаях.

Против мошенницы возбудили четыре уголовных дела, сейчас она под стражей. Расследование продолжается.

0