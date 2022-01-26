Житель Ставрополья за неделю выплатил кредит почти в 1 млн из-за ареста машины

В УФССП Ставропольского края рассказали о жители региона, который за неделю погасил кредит на машину в 949 тысяч рублей. Мотивацией от судебных приставов стал арест внедорожника.

- Возбудив исполнительное производство, работники службы уведомили гражданина о необходимости предоставления внедорожника для ареста. Чтобы не лишиться машины, гражданин погасил всю сумму долга перед банком в течение недели, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что судебные приставы Ставрополья взыскали более 273,5 миллионов рублей в пользу детей в 2021 году. По итогу года к административной ответственности за неуплату алиментов привлекли 1386 человек, а к уголовной - 542.