На ремонт разрушенных ураганом крыш домов Ставрополья выделят 1,2 тыс. листов шифера

Власти Ставропольского края начали прием заявок на помощь хозяевам домов, которые разрушил ураганный ветер 15 января. Ставропольцы могут оставить заявку в администрации, указав, какие стройматериалы им необходимы.

На настоящий момент самым популярным запросом стали листы шифера. Зарегистрировали более 1,2 тысячи заявок на данный стройматериал, большая часть из них оставили жители Октябрьского района Ставрополя. Здесь ветер уничтожил множество крыш частных домов.

- Данные по ущербу продолжают уточняться. В любом случае необходимый запас материалов имеется в наличии, - заявил глава МинЖКХ Роман Марченко.

Сейчас известно, что ураган повредил 148 жилых домов, 70 из них - частные. Также пострадали 12 социально значимых объектов. Сразу после того, как ветер стих, рабочие начали чинить сорванные крыши многоквартирных домов, чтобы жильцов не заливало водой.

Также власти Ставрополья оказывают материальную помощь пострадавшим от непогоды. Уже сейчас деньги выплатили 450 гражданам.