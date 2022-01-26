В декабре 2021 года инфляция на Ставрополье стала одной из самых низких в СКФО

Согласно данным Банка России, в декабре 2021 года инфляция в Ставропольском крае снизилась на 0,8% и составила ровно 9%. Это один из самых низких показатель в Северо-Кавказском федеральном округе, в котором среднее значение - 9,75%. Наибольшая инфляция в Дагестане - около 12%.

- Рост цен на продовольственные товары и услуги замедлился, что было связано с увеличением предложения тепличных овощей и продуктов питания животного происхождения, а также снижением стоимости зарубежных экскурсионных туров, - сказано в сообщении ведомства.

Однако если брать в расчет Россию целиком, инфляция в Ставропольском крае превышает среднее значение (8,39%). Отметим, с ноября 2021 года показатели начали незначительно снижаться. С конца лета инфляция в регионе начала расти: август - 7,66%, сентябрь - 8,22%, октябрь - 9,09%. А с ноября - падать: ноябрь - 9,08% и декабрь - 9,00%.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что подорожало, а что подешевело в регионе, и как это связано с инфляцией.