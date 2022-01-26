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Экономика26 января 2022 9:12

На Ставрополье прирост цен на овощи в декабре 2021 года составил более 30%

Инфляция несколько снизилась по сравнению с концом осени, но все еще превышает среднее значение по стране
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае прирост цен на плодоовощную продукцию в декабре составил 30,67% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Жители регионе не один раз жаловались на слишком высокие цены на овощи.

В частности, больше всего возмутил скачек цен на картофель. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров объяснял, что это связано с деятельностью посредников и перекупщиков. Купить продукты по нормальным ценам можно у самих аграриев или на ярмарках выходного дня.

Общий прирост цен на продовольственные продукты составил почти 15%.

Также рост цен связан с инфляцией. В декабре 2021 года она составила 9,00%, что ниже среднего показателя по СКФО, но выше общероссийских значений. Постепенно инфляция снижается, спад начался с ноября.

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