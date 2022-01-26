Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 января 2022 9:38

В 2021 году на Ставрополье у 26% работающего населения сократили зарплату

А вот о росте зарплаты чаще всего сообщали мужчины
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае в 2021 году у четверти населения сократилась заработная плата. 26% работающих граждан пожаловались на сокращение вознаграждения, иногда - не до конца обоснованное. Однако из объективных причин можно назвать сложную эпидемиологическую ситуацию, из-за которой ввели ряд ограничений.

У 45% работников Ставрополья зарплаты остались на прежнем уровне, у 22% - повысились. Чаще всего об увеличении зарплаты сообщали мужчины (30%), реже - женщины (23%). Также вознаграждение охотно увеличивают молодым специалистам (37%), а не возрастным (15%).

Больше всего от пандемии пострадал малый бизнес и сфера услуг. Туристические агентства переживали кризис, также как и общепиты, рестораны, кинотеатры и другие культурные учреждения.

Лучше всего чувствовали себя специалисты IT-сферы и сферы недвижимости. Об этом сообщает hh.ru Юг.

0