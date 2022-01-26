В 2021 году на Ставрополье у 26% работающего населения сократили зарплату

В Ставропольском крае в 2021 году у четверти населения сократилась заработная плата. 26% работающих граждан пожаловались на сокращение вознаграждения, иногда - не до конца обоснованное. Однако из объективных причин можно назвать сложную эпидемиологическую ситуацию, из-за которой ввели ряд ограничений.

У 45% работников Ставрополья зарплаты остались на прежнем уровне, у 22% - повысились. Чаще всего об увеличении зарплаты сообщали мужчины (30%), реже - женщины (23%). Также вознаграждение охотно увеличивают молодым специалистам (37%), а не возрастным (15%).

Больше всего от пандемии пострадал малый бизнес и сфера услуг. Туристические агентства переживали кризис, также как и общепиты, рестораны, кинотеатры и другие культурные учреждения.

Лучше всего чувствовали себя специалисты IT-сферы и сферы недвижимости. Об этом сообщает hh.ru Юг.