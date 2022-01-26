Полиция Ставрополя пресекла деятельность подпольного игорного клуба

В Следкоме Ставропольского края сообщили, что следователи совместно с сотрудниками МВД пресекли незаконную деятельность подпольного игорного клуба в Ставрополе. Двух организаторов - местных жителей - арестовали и доставили в отдел.

Против 34-летнего и 59-летнего преступников возбудили уголовное дело по статье "незаконная организация и проведение азартных игр". Они сняли помещение в юго-западной части Ставрополя, установили компьютеры и начали свой "бизнес".

- Принцип деятельности игрового клуба заключался в следующем: участники азартной игры передавали администратору денежные средства и сообщали номер компьютера, на котором планируют осуществлять игру. После чего администратор отправлял на компьютер виртуальную сумму равную полученной от посетителя. При этом в процессе игры с виртуального счета списывались средства в размере, установленном игроком в качестве ставки, - сказано в сообщении Следкома.

Расследование продолжается, позже материалы дела передадут в суд для рассмотрения по существу.