Ставрополье получило первую партию детской вакцины от коронавируса "Спутник-М"

Ставропольский край получил первую партию вакцины "Спутник-М" - 1900 доз. Это детская вакцина, разработанная специально для иммунизации несовершеннолетних разных возрастов. Как заявил губернатор региона Владимир Владимиров, прививать будут добровольно и с разрешения родителей.

- На Ставрополье становится доступной вакцинация для детей и подростков в возрасте 12-17 лет. В регион поступила первая партия вакцины "Спутник-М" - 1900 доз. Иммунизация будет проводиться только на добровольной основе, с согласия родителей или законного представителя, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" узнавала подробности процедуры вакцинации детей. Вакцинация детей в возрасте от 12 до 14 лет будет проводиться в учебных заведениях краевой столицы с письменного согласия родителей. В городских школах родители уже получили бланки добровольного согласия на вакцинацию.