Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье26 января 2022 11:00

Ставрополье получило первую партию детской вакцины от коронавируса "Спутник-М"

Иммунизация будет проходить добровольно с согласия родителей и опекунов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ставропольский край получил первую партию вакцины "Спутник-М" - 1900 доз. Это детская вакцина, разработанная специально для иммунизации несовершеннолетних разных возрастов. Как заявил губернатор региона Владимир Владимиров, прививать будут добровольно и с разрешения родителей.

- На Ставрополье становится доступной вакцинация для детей и подростков в возрасте 12-17 лет. В регион поступила первая партия вакцины "Спутник-М" - 1900 доз. Иммунизация будет проводиться только на добровольной основе, с согласия родителей или законного представителя, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" узнавала подробности процедуры вакцинации детей. Вакцинация детей в возрасте от 12 до 14 лет будет проводиться в учебных заведениях краевой столицы с письменного согласия родителей. В городских школах родители уже получили бланки добровольного согласия на вакцинацию.

0