Новые ковид-ограничения для детей введут на Ставрополье с 28 января

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что с 28 января в регионе будут действовать ограничения на массовые мероприятия для детей. Возможно, ребятам запретят посещать места отдыха и развлекательные центры с большим скоплением людей.

- Эти "точки" продолжат работать, но меры эпидпрофилактики в них надо усилить, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что со следующей недели школьники и студенты региона могут уйти на дистанционное обучение. Сейчас министерство образования края разрабатывает решение по этому вопросу. Также могут продлить февральские каникулы.

На сегодняшний день в Ставропольском крае медики зафиксировали 863 новых случая коронавирусной инфекции, а треть болеющих "омикроном" - дети.