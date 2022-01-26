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Здоровье26 января 2022 11:19

Новые ковид-ограничения для детей введут на Ставрополье с 28 января

Дети часто болеют штаммом "омикрон", поэтому встал вопрос об учебном процессе и их досуге
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что с 28 января в регионе будут действовать ограничения на массовые мероприятия для детей. Возможно, ребятам запретят посещать места отдыха и развлекательные центры с большим скоплением людей.

- Эти "точки" продолжат работать, но меры эпидпрофилактики в них надо усилить, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что со следующей недели школьники и студенты региона могут уйти на дистанционное обучение. Сейчас министерство образования края разрабатывает решение по этому вопросу. Также могут продлить февральские каникулы.

На сегодняшний день в Ставропольском крае медики зафиксировали 863 новых случая коронавирусной инфекции, а треть болеющих "омикроном" - дети.

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