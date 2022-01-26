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Общество26 января 2022 12:16

Парковки у въезда в Кисловодск расширят на 1,5 тысячи мест ради экологии

Новые парковочные места обеспечат разгрузку транспортного потока, а также поспособствуют сохранению окружающей среды
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что в ближайшее время на въезде в город-курорт построят новые отсекающие парковки на 1,5 тысячи мест. Это нужно для разгрузки потока транспорта и сохранения окружающей среды.

Моисеев рассказал, что с за неполный месяц 2022 года в Кисловодск въехали рекордные 250 тысяч автомобилей, при этом в самом городе зарегистрированы всего 40 тысяч. Приезжие гости сильно нагружают транспортную систему города, парковок не хватает.

- Городская инфраструктура не справляется с таким потоком, а в ближайшие годы мы ожидаем еще больше туристов и автомобилей. Поэтому приступаем к подготовке концепции организации отсекающих парковок на въездах в город, так как в центре Кисловодска построить подобные парковки нет возможности, - заявил градоначальник.

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