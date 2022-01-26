Выпавший из окна 34-летний ставрополец чудом остался жив

В Ставрополе на Втором Юго-западном проезде чуть не произошла трагедия: из окна многоэтажного дома выпал 34-летний мужчина. Он упал на асфальт перед входом в здание и чудом остался жив.

Информация появилась в социальных сетях. Обеспокоенные соседи вызвали "скорую помощь", медики забрали мужчину в больницу. Есть информация, что он в стабильном состоянии.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о другом чудесном спасении, которое произошло в Дагестане. Водитель бензовоза приехал в село Агвали с топливом. Только он стал разгружать бочки на АЗС - начался камнепад. Первый валун пролетел в нескольких метрах от машины. Но это был предупредительный - перед двумя такими, которые промчались в критической близости. Инцидент попал на видео.