Около 500 миллионов рублей выделили на выплату субсидий молочникам Ставрополья

Ставропольский край получит около полумиллиарда рублей для государственной поддержки предпринимателей, производящих молоко и молочную продукцию. Средства направят из федерального бюджета, всего для регионов России на эти цели выделили 54 миллиарда рублей.

В 2021 году молочникам также выплачивали субсидии. В прошлом году общий объем произведенной продукции достиг более 507 тысяч тонн, а к 2023 году планируют наращивать объемы до 530 тысяч тонн молока в год.

В Ставропольском крае производством молока занимаются 36 организаций в 16 городских округах.