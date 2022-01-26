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Экономика26 января 2022 13:42

Около 500 миллионов рублей выделили на выплату субсидий молочникам Ставрополья

Средства направили из федерального бюджета
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Ставропольский край получит около полумиллиарда рублей для государственной поддержки предпринимателей, производящих молоко и молочную продукцию. Средства направят из федерального бюджета, всего для регионов России на эти цели выделили 54 миллиарда рублей.

В 2021 году молочникам также выплачивали субсидии. В прошлом году общий объем произведенной продукции достиг более 507 тысяч тонн, а к 2023 году планируют наращивать объемы до 530 тысяч тонн молока в год.

В Ставропольском крае производством молока занимаются 36 организаций в 16 городских округах.

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