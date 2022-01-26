Учеников пяти школ Пятигорска отправили на карантин из-за зараженных COVID-19

В администрации Пятигорска сообщили, что пять общеобразовательных школ закрыли на карантин из-за превышения допустимых значений заболеваемости коронавирусом в классе.

- Школы, в которых порог заболеваемости начинает превышать 25% по всем заболеваниям, закрываем на карантин. На данный момент закрыты школы 5, 14, 16, 21, 27. Также точечно отрабатываем закрытие отдельных классов, - заявил градоначальник Дмитрий Ворошилов.

Также на карантин могут поместить отдельные классы. Как отметил Ворошилов, дети на карантине обучаются дистанционно.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе могут продлить февральские каникулы для школьников. Также рассматривается вопрос перевода детей на удаленный режим обучения.