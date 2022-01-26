Главврач прокомментировал нехватку мест в перинатальном центре Ставрополя

В Ставропольском краевом перинатальном центре прокомментировали сообщения в СМИ о лежащих в коридорах роженицах.

По словам главного врача Бориса Затоны, мест не хватило из-за большого количества родов в короткий промежуток времени, а также необходимости проведения противоэпидемиологических мероприятий – в отдельных палатах были изолированы роженицы с ОРВИ.

Он опроверг информацию о том, что пациентки находились в коридорах три дня. По его словам, проблема была решена в кратчайшие сроки.

Затона отметил, что на сегодняшний день все роженицы находятся в палатах. Главврач подчеркнул, что такая ситуация в перинатальном центре возникла впервые.